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❰超美品❱リクライニング車椅子(電動昇降脚部連動電動リクライニング)
商品番号 K71465733862
商品名

❰超美品❱リクライニング車椅子(電動昇降脚部連動電動リクライニング)
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 34,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超美品の松永製作所の介助用車椅子です、電動で昇降し電動で寝起きし脚部も連動で動きます、未使用です新品では無いですが擦り切れ汚れ一切ないです今回出品にあたりバッテリーも新品に交換いたしましたタイヤ空気漏れありません、取り扱い説明書及び充電器欠品はありません、某R天サイトでは445500円にて販売致しておりました。機外共に動作全く問題ありませんこの商品の素晴らしいところはベットの横につけて高さ背もたれの角度が合わす事が出来るのでご本人様介助者様双方が楽に移乗ができます又施設等で散髪時などにも便利かと思われます、又一番の利点はハイ・ポジションでリクライニングして移動出来ますので介助者様の腰が本当に楽です簡易ストレッチャーとしてもご使用できます大切な方との貴重な時間に使って頂けたら幸いです。大柄な男性でもご使用できます。お近くの方直接お渡し大歓迎です。今回お値段が高いのはバッテリーを新品に交換したためです。どんどん上がってしまうので
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate314748.html
http://narcologia.ru/goods/recycling168614.html
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