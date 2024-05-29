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【正規品】バーベナ　2本　ランプベルジェ　新品未使用
商品番号 N91523781363
商品名

【正規品】バーベナ　2本　ランプベルジェ　新品未使用
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【正規品】DCHLJAPAN（日本正規代理店）の販売してる商品となります。※容器裏面の表示も日本語表記になります。※日本語表記以外のオイルは偽物が多いのでご注意下さい。《2023年価格表》1本　3,690円（送料400円含む）2本以上は送料無料です。2本　6,400円3本　9,540円4本　12,640円5本　15,700円6本　18,720円7本　21,700円8本　24,640円9本以上　3,060円／1本【お願い事項】出来れば落札前にご希望のオイルを下記の商品中からお好きな香りを選んで質問欄より、コメントを頂ければ当方にて対応を致しますので、お気軽にコメント下さいね！(^^)また、在庫は常に複数本は確保しておりますが他のサイトでも販売致しておりますので、在庫切れになる場合がございますのでその際には、ご理解の程宜しくお願い致します。【在庫リスト】#ユーカリ#バーベナ#青リンゴ#オーシャン#シトロネル#パリシック#ラベンダー#ヌートレ#緑茶#サンタル#シーラローズ#ラディアント・ベルガモット#サマーレイン#グレープフルーツ#イランイラン#さくら#オレンジブロッサム#ミント#バニラグルメ#サンダルウッド#アンバー#シルクタッチ#レモンフラワー#ジャスミン#フレッシュミント#ロリータ・レンピカ#ココナッツ・モノイ#ライチ#ブーケリバティ#ニンフィア#ホワイトティー#アンバーエレガンス#エクストリームオレンジ#サボン#リラックス#エナジー#ハッピー#スウェード#コットン#レスピール#フォーカス#ランプベルジェ#アロマオイル#DCHLJAPAN#ランプベルジェオイル#1000ml容量
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