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ジョーマローンキャンドル　ゴールド
商品番号 S78793876875
商品名

ジョーマローンキャンドル　ゴールド
ブランド名 ジョーマローンロンドン
特別価格 税込 3,071 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オレンジビターの香りです。蓋がゴールドで珍しいです。2019年頃に購入したものだと思います。結婚式で一度飾った後に自宅保管しておりました。ハワイの免税店で購入したかと思いますが、箱などは捨ててしまいました。出品にあたって久々に蓋を開けてみましたが、とても良い香りで、キャンドルとしてもまだ使って頂けるかと思います。購入してから時間が経っておりますので、ご理解ある方にご購入頂ければと思います。
http://narcologia.ru/goods/freshman70856.html
http://narcologia.ru/goods/revamp89422.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral526332.html
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