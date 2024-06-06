ジョーマローンキャンドル　ゴールド

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商品詳細
オレンジビターの香りです。蓋がゴールドで珍しいです。2019年頃に購入したものだと思います。結婚式で一度飾った後に自宅保管しておりました。ハワイの免税店で購入したかと思いますが、箱などは捨ててしまいました。出品にあたって久々に蓋を開けてみましたが、とても良い香りで、キャンドルとしてもまだ使って頂けるかと思います。購入してから時間が経っておりますので、ご理解ある方にご購入頂ければと思います。
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