11-1◇いちいちのいち◇新品未開封◇乳酸菌

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商品詳細
サプリメント形状···粉末◆賞味期限が、2023.09.09のものが1箱、2023.12.22のものが２箱、合計3箱セットです。画像でご確認ください。賞味期限が近いものがある為、お安く出品しております。気になる方はぜひ。◆新品未開封ですが、自宅保管のため、神経質な方のご購入はお控え願いますよう宜しくお願い致します。
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東京大学 乳酸菌 11-1(いちいちのいち)乳酸菌 60g 2g×30包 ２箱 非売品 ...
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