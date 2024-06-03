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プチシルマ　スーパーDX 大粒 7mm 16粒
商品番号 E27227972575
商品名

プチシルマ　スーパーDX 大粒 7mm 16粒
ブランド名 レダ
特別価格 税込 6,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コマーシャルでお馴染みの♪プチシルマ　スーパーデラックス大粒7mm定価10粒で35,000円(税別)内容はゲルマニウム粒　大粒7mmの10➕6の16粒入り！替プラスターはたっぷり580枚入りです！気持ちの良いお取引きを心掛けております。長期自宅保管でしたのでご了承くださいませ。クレーム、返品等お受けできませんのでご理解いただけるかたにお願いいたします。
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