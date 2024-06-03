プチシルマ　スーパーDX 大粒 7mm 16粒

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商品詳細
コマーシャルでお馴染みの♪プチシルマ スーパーデラックス大粒7mm定価10粒で35,000円(税別)内容はゲルマニウム粒 大粒7mmの10➕6の16粒入り！替プラスターはたっぷり580枚入りです！気持ちの良いお取引きを心掛けております。長期自宅保管でしたのでご了承くださいませ。クレーム、返品等お受けできませんのでご理解いただけるかたにお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate854548.html
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プチシルマスーパーDX大粒/7mm
プチシルマスーパーDX（大粒）7mm 替えブラスター200枚付き
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プチシルマスーパーDX大粒/7m（お徳用20粒入り）
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