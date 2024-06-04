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バーバリー　ダッフルコート　紺色　130cm
商品番号 C42789374025
商品名

バーバリー　ダッフルコート　紺色　130cm
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

子供用バーバリーのダッフルコートですサイ130cm目立った汚れはありませんが色褪せ、毛玉がある為やや汚れありにしています毛玉は取っていただいたらとても綺麗だと思うのですが、申し訳ございませんこのまま出品させていただきます。神経質な方、完璧を求める方のご購入はご購入くださいフードは取り外し出来ません
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バーバリー　ダッフルコート　紺色　130cm
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