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- 新生児 50~60サイズ 肌着\u0026パジャマ 女の子
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商品詳細
コンビドレスx5プレオールx3短肌着x11（半袖）コンビ肌着x8（半袖）ロンパース肌着x2（長袖）→UNIQLO（ユニクロ）ロンパース肌着x2（半袖）合計31点ベビー50〜60サイズのまとめ売りになります。11月生まれの女の子用に使用しておりました！ディズニー（ミニーやプーさん）の柄のものもあります♡肌着は半袖が大半ですが、赤ちゃんの適性室温が20〜21℃と、「大人がちょっと寒いくらい」らしいので、半袖肌着と長袖パジャマの組み合わせでちょうど良かったです♫目安として1枚あたり160円くらいなので、サイズアウトが早い新生児、乳児期の節約に！（バラ売りは考えておりません。）毛玉は可能な限り取り除いてから発送させていただきます！中古品、自宅保管であることをご理解の上、ご検討ください。見落とし等ある可能性もあります。少しでも気になる方は購入をお控えください。コンパクトに折りたたんでまとめて梱包しますので、たたみジワ等できると思います。厚みのあるものは圧縮袋に入れる可能性もあります。
http://narcologia.ru/goods/seamless314929.html
http://narcologia.ru/goods/peroration17315.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce288055.html
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