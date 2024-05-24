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★美品★【モンクレール】フラメッテ グレージュ キッズ 12A 大人着用可
商品番号 O93568547284
商品名

★美品★【モンクレール】フラメッテ グレージュ キッズ 12A 大人着用可
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 26,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《アイテム》MONCLERモンクレール　FLAMMETTEフラメッテダウンジャケット　ダウンコート　ロング丈レディース　ダウン　キッズ　ダウンフード収納可　Aライン※00サイズ着用の方におススメです※身長150㎝〜155㎝前後の方、着用可《サイズ》表記サイズ152㎝-12着丈•••約74㎝身幅•••約41㎝肩幅•••約39㎝袖丈•••約56㎝《カラー》グレージュ《状態》《A》SS：新品未使用S：未使用に近いA：目立った傷や汚れ無しB：やや傷や汚れ有りC：傷や汚れ有りD：全体的に状態が悪い《補足》金具に少し擦れが見られますが、全体的に極美品のお品になります♪ご検討お願いいたします。《購入元》大手ブランドリユース店で購入。真贋査定済み正規品ですのでご安心ください♪《コメント》ご購入前に商品画像をしっかり確認した上でお取引よろしくお願いいたします。他に気になる箇所あれば画像追加いたします。よろしくお願いいたします^^《最後に》プロフィールをご一読の上お買い求めよろしくお願いいたします♪#あきな衣服
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