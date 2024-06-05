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- タグ付き未使用品 ノースフェイス リバーシブルダウンジャケット 160cm
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商品詳細
THENORTHFACEのリバーシブルダウンジャケット「TNFReversibleAndesJacket」です。旅行用に購入しましたが、行かなくなったため、出品致します。サイズ表記はUSAKid'sL（152〜163cm）カラーは「ブルー」です。2通りの色で着用いただけますので、色々なコーディネートが楽しめるかと思います。軽量ですが、ダウンふかふかでとても暖かいジャケットですので、これからのシーズンに大活躍かと思います。タグ付きの未使用品ですが、あくまでも個人保管品となりますので、完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください。#thenorthface#TNF#ノースフェイス#ダウンジャケット#リバーシブルジャケット#リバーシブル#ダウン
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