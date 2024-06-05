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古志野　絵志野　抹茶碗　茶道具　アンティーク志野　蔵出し　鉄釉　六角鉢　１客
商品番号 T14838184464
商品名

古志野　絵志野　抹茶碗　茶道具　アンティーク志野　蔵出し　鉄釉　六角鉢　１客
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古志野　絵志野　抹茶碗　茶道具　アンティーク志野　蔵出し　鉄釉　六角鉢　１客になります。
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