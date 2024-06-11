ローランド / ビデオミキサー V-8

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商品詳細
アナログビデオミキサーです。まだまだ現役でご使用頂けると思います。各入出力の映像は動作確認済で、工場出荷状態の設定に戻しております。あくまで中古品の為、ご理解のある方からのこ購入をお願いします。付属品は画像の通り、本体、電源、ダンプラケースになります。ケース不要の方はお知らせ頂ければ、段ボールにて発送致します。ご質問や値引相談はコメントにてお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/monophonic927912.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture644341.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford720373.html
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