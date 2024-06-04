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【新品・未使用】ヨネックステニスシューズ　23.5cm
商品番号 I59103003322
商品名

【新品・未使用】ヨネックステニスシューズ　23.5cm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

品番　SHTS3MGC　　　　パワークッションソニケージ3MGCカラー　713（レッド/ホワイト）サイズ　23.5cmオムニクレー用新品未使用　箱・タグ付き定価：13200円即購入可能神経質な方の購入はご遠慮願います
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