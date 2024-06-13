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新品 テニス ヨネックス ラケットバッグ トートバッグ
商品番号 M48941830696
商品名

新品 テニス ヨネックス ラケットバッグ トートバッグ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスYONEXテニスバッグ・ケーストートバッグ（テニス2本入れ用）BAG2261新品ヨネックストートバッグ未使用品となります。個人的には、すごくかわいいカラーだと思います(*^_^*)今年8月に試合の景品にて頂きましたが、使わないのでお譲り致します。撮影時のみ、開封品となります(*^_^*)サイズやカラーは、画像をご確認よろしくお願いします。ネックスYONEXテニスバッグ・ケーストートバッグ（テニス2本用）品番BAG2261トートバッグテニストートバッグメーカー希望小売価格7480円（税込）ヨネックスYONEXトートバッグBAG2261ブランド：YONEXRCファスナー撥水仕様正面ポケット背面ポケット内ポケットx2小物ポケットx2ラケット2本収納ポケットサイズ：53cm×18cm×37cmcm機能：RCファスナー撥水仕様正面ポケット背面ポケット内ポケットx2小物ポケットx2ラケット2本収納ポケット素材：ポリエステルカラー：ミストパープル
http://narcologia.ru/goods/displease294331.html
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