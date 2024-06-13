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【adidas】美品アディダス マンチェスターユナイテッドトラックジャケット
商品番号 O80191870226
商品名

【adidas】美品アディダス マンチェスターユナイテッドトラックジャケット
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★コメントなし即購入大歓迎です★☆価格のご相談も大歓迎です(^^)☆お気軽に希望金額コメント下さい_(..)_⭕フォロワー様　限定割引実施中⭕フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます！【ご購入前】にコメント欄に『フォローしました』とお知らせ下さい！⚫500～1999円　　　→100円引き⚫2000～2999円　　→200円引き⚫3000～4999円　　→300円引き⚫5000～9999円　　→400円引き⚫10000円～　　　　→500円引き❗おまとめ割引も実施中❗♦️商品説明♦️【adidas】アディダスのナイロンジャケット/ウインドブレーカー/メンズです！◼️UEFAChampionleague公式マンチェスターユナイテッドモデル◼️adizeroシリーズ◼️裏地メッシュ✔condition汚れやキズもなく良好です(^^)✔sizeＭ身幅５２着丈　６７(単位㎝)平置き採寸です。多少の誤差はご了承下さい。✔colorグレー×ブラック×オレンジ※出品している商品は古着、オールド品、ヴィンテージ品が主になります。多少の小キズ・スレ・汚れ等見落としてしまう場合があります。ご理解の上、ご購入をお願い致します。※光の加減により、写真と実物の色に相違が生じる場合があります。NIKEナイキadidasアディダスReebokリーボックPUMAプーマUNDERARMOURアンダーアーマーnewbalanceニューバランスColumbiaコロンビアTHENORTHFACEノースフェイスOAKLEYオークリーDESCENTEデサントFILAフィラ
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