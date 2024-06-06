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【新品】YONEXラケットバッグ革製(3本入り)
商品番号 U21325140678
商品名

【新品】YONEXラケットバッグ革製(3本入り)
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テニス/バドミントン用のラケットバッグとなります。ヨネックス75周年記念モデル韓国限定。日本では入手困難と思われます。サイズ:46cmx33cmx20cmラケット3本まで入ると思います。元々テニス用のラケットバッグとなっている為、バドミントンラケットを入れる時グリップが外に出ている状態となります。(画像10枚目にご参照ください)靴を入れる単独したスペースもあります。ちょうどいい大きさでかなり使いやすいので自分も愛用しております^_^革製なので撥水機能付きです。#ラケットバッグ#75THモデル
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