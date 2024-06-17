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北海道コンサドーレ札幌 ユニフォーム Kappa15周年記念モデル 紙タグ付き
商品番号 I12862960498
商品名

北海道コンサドーレ札幌 ユニフォーム Kappa15周年記念モデル 紙タグ付き
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,458 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名の通り、北海道コンサドーレ札幌ユニフォームKappa15周年記念モデル紙タグ付きになります。※カメラの自動調光機能により色合いにバラツキがございます。状態:左袖、脇寄りに擦れによるテカリ【写真10左列】※目立つ程のものではございません。サイズ:M表記MADEINCHINA着丈:約73cm背面:約77cm身幅:約54cm※素人採寸上記のような状態でも構わないという方、大変貴重なタグ付きユニフォームとなります。コレクションやゲームシャツにいかがでしょうか。#出品中全へるしーウェア#へるしーサッカーHokkaidoConsadoleSapporoサッカーフットサルフットボールsoccerfootballfutsalメンズウェアトップユニユニホームユニフォームゲームシャツジャージーhomekitJerseyJSYストリートタウンユース普段着カジュアルスポーツレプリカファンサポーターMIXコレクション未使用品未着用品記念品アニバーサリーKappaカッパフェニックスQUICKDRYDEOSEAMDUOデオシーム・デュオチーム名/国内···北海道コンサドーレ札幌リーグ···J1サイズ···M
http://narcologia.ru/goods/preference681938.html
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未使用品 タグ付き コンサドーレ札幌 レプリカユニフォーム - ウェア

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