北海道コンサドーレ札幌 ユニフォーム Kappa15周年記念モデル 紙タグ付き

商品名の通り、北海道コンサドーレ札幌ユニフォームKappa15周年記念モデル紙タグ付きになります。※カメラの自動調光機能により色合いにバラツキがございます。状態:左袖、脇寄りに擦れによるテカリ【写真10左列】※目立つ程のものではございません。サイズ:M表記MADEINCHINA着丈:約73cm背面:約77cm身幅:約54cm※素人採寸上記のような状態でも構わないという方、大変貴重なタグ付きユニフォームとなります。コレクションやゲームシャツにいかがでしょうか。#出品中全へるしーウェア#へるしーサッカーHokkaidoConsadoleSapporoサッカーフットサルフットボールsoccerfootballfutsalメンズウェアトップユニユニホームユニフォームゲームシャツジャージーhomekitJerseyJSYストリートタウンユース普段着カジュアルスポーツレプリカファンサポーターMIXコレクション未使用品未着用品記念品アニバーサリーKappaカッパフェニックスQUICKDRYDEOSEAMDUOデオシーム・デュオチーム名/国内···北海道コンサドーレ札幌リーグ···J1サイズ···M



北海道コンサドーレ札幌 ユニフォーム Kappa15周年記念モデル 紙タグ ...



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