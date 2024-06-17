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商品詳細
〜日本郵便数量限定販売商品〜「大谷翔平100号ホームラン記念★ゴールドコイン」***************✧*****************MADEINUSA・TheHighlandMint社製・コイン：約φ3.9cm24ktゴールドメッキ・アクリルコインケース・ジュエリーケース（ブラック）・シリアル番号入り！✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧ＭＬＢ・ロサンゼルス・エンゼルス 2022大谷翔平メジャー通算100号ホームランを記念し、MLBデビューからメジャー通算100号ホームランまでの主なタイトルを記録をしたシリアル番号入りゴールドコインになります✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧▶メジャーリーグベースボール公認の商品であるという証、ホログラムシール貼られています数量1000個限定#大谷翔平#ホームラン王#メジャーリーグ#記念#mlb#野球野球チーム...大リーグ・MLB
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