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バボラ ラケットバック　2way　美品
商品番号 L47946619710
商品名

バボラ ラケットバック　2way　美品
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 2,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#バボラ#Babolat#テニスバッグDUFFLEMPUREDRIVEダッフルバッグM758005中古品にご理解頂ける方素人目ですがスレも傷も見当たらず美品だと思います種類...ラケットバッグ収納イメージ図イメージ図は色が異なります。収納袋紛失しましたので付属しません。ペット❌喫煙者❌本物の画像は追ってアップします
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