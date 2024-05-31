横浜DeNAベイスターズ　大田泰示　ユニフォーム

ジャイアンツ時代の背番号44番の時のユニフォームになります。購入時から暗所に保管しておりました。コレクション整理のため、出品します。サイズはLになります。野球チーム...読売ジャイアンツ種類...レプリカユニフォーム野球チーム...横浜DeNAベイスターズ東京読売巨人軍北海道日本ハムファイターズ桑原将志牧秀悟藤田一也森敬斗佐野恵太神里和毅大和戸柱恭孝東克樹伊勢大夢石田健大大貫晋一三嶋一輝小園健太山﨑康晃坂本裕哉今永昇太入江大生オースティン濱口遙大上茶谷大河伊藤光柴田竜拓平田真吾楠本泰史田中俊太田中健二朗京山将弥山本祐大宮﨑敏郎知野直人蝦名達夫エスコバー関根大気宮國椋丞京田陽太ソト三浦大輔石井琢朗斉藤隆鈴木尚典新庄剛志稲葉篤紀野村佑希清宮幸太郎万波中正上沢直之伊藤大海松本剛糸井嘉男原辰徳高橋由伸松井秀喜坂本勇人岡本和真丸佳浩長野久義菅野智之小林誠司中田翔吉川尚揮大勢秋広優人



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