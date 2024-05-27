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144個限定 大谷翔平 トラウト WBC ボブルヘッド FOCO
商品番号 N35172081151
商品名

144個限定 大谷翔平 トラウト WBC ボブルヘッド FOCO
ブランド名 メジャーリーグベースボール
特別価格 税込 29,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ不可、即購入OKです。限定144個の激レアボブルヘッドです。未展示の新品です。新品のままお送りしますが、ボブルヘッドは1個1個が手作りのため、色ムラや細かな傷、接着剤跡、箱の凹凸などそれぞれ1個1個異なる場合がございますのでご理解のうえ宜しくお願い致します。発送は9月12日を予定しております。大谷翔平ボブルヘッド大谷バブルヘッド大谷翔平トラウトトラウタニ
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