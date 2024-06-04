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商品詳細
阪神タイガース ファンクラブ ご入会記念 掛け時計 です。●発送：プチプチに包み、発送用防水袋または箱に入れ、らくらくメルカリ便で発送します。●状態：写真撮影用に開封しました。以上の内容、ご了承いただきよろしければ、ご購入よろしくお願いします(^-^)#阪神タイガース#ファンクラブ#ご入会記念#掛け時計
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