Aぇ! group　2023　第5弾　アクスタセット

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商品詳細
グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)中身等の確認のため一度開封しましたがそれ以降は陽の当たらぬ場所で保管していました。バラ売り可バラ売り希望の方はコメントの方までお願いします。*Aぇ!group Ａぇ！ｇｒｏｕｐ*末澤誠也*草間リチャード敬太*正門良規*小島健*福本大晴*佐野晶哉
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