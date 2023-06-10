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トッテナム　ケイン　ユニフォーム
商品番号 M29004692677
商品名

トッテナム　ケイン　ユニフォーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

トッテナム　ケイン　ユニフォーム丈···半袖着丈···51cm身幅···42cmカラー···ホワイトチーム名/国外···トッテナム・ホットスパーFCリーグ···プレミアリーグフリマで買いましたカモスポーツで購入したと聞いているので正規品かと思われます
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