ユベントス17/18ホームホームショーツ

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商品詳細
国内正規品タグ付き新品日本サイズLカラー...ホワイト丈...半ズボン・ハーフパンツ・ウエストにはゴム入り、調節用のヒモ付き。・ポケット無し。・クラブエンブレム、メーカーロゴは刺繍。簡易包装となります【メーカーサイズ】・S:身長162-168cm、胸囲85-91cm、ウエスト71-77cm・M:身長167-173cm、胸囲89-95cm、ウエスト75-81cm・L:身長172-178cm、胸囲93-99cm、ウエスト79-85cm
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