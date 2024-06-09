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【10/22値下げ】DIADEM ソルティスブラック 1.25mm 12m×3
商品番号 S17580747056
商品名

【10/22値下げ】DIADEM ソルティスブラック 1.25mm 12m×3
ブランド名 ダイアデム
特別価格 税込 1,881 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明メーカー:DIADEM(ダイアデム)製品名:SolsticeBlack(ソルティスブラック)長さ:12mカット品×3ゲージ:1.25mm構造:スターコアテクノロジー素材:ポリエステルカラー:BLACKスターコアテクノロジーを擁するDIADEMブランドのメインストリング。高いスピン性能とポリ素材なのにマイルドかつ快適な打球感が実現。
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