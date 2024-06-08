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日本代表　2022モデル　プレマッチウォーマートップ
商品番号 U17690936440
商品名

日本代表　2022モデル　プレマッチウォーマートップ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本代表2022モデル　プレマッチウォーマートップです。未使用です。サイズは日本のMです。よろしくお願い致します。商品説明サッカー日本代表・サムライブルーの2022年モデルのプレマッチウォーマートップ。サッカー日本代表チームが好調なスタートを切るための一着。ORIGAMIコンセプトのホームユニフォームのデザインをベースにして日の丸をイメージした赤で表現。袖口のサムホールでカバー力を調節でき、吸湿性に優れたAEROREADYがユニフォームを身に付けるときまでゾーンに入るのを後押ししてくれる。プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、100%リサイクル素材で作られたアイテム。
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