大谷翔平　2021年MVP記念 グッズ 2コインフォトミント　限定品

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商品詳細
ロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平選手が2021年にALMVP獲得を記念して生産された3000個限定生産の記念フォトミントになります。撮影の為に一度だけ開封しております。
http://narcologia.ru/goods/Addict556318.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome742443.html
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