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ミズノプロ　イチローモデル　値引きあり
商品番号 A68574555534
商品名

ミズノプロ　イチローモデル　値引きあり
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今月中に売り切りたいと考えていますので、2本セットで1300円値引き致します。競技の種類···硬式素材···木84センチ　890g使用はしていませんが、保管期間が長いため少々傷があります。
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