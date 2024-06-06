ヘッド(HEAD) GRAVITY BACKPACK BKMX

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ヘッド グラビティーシリーズのバックパックラケット 2本収納可シューズ 収納スペースあり外ポケットにはドリンク入れあり小物収納スペースあり購入して1年ほどですが、使用頻度が少ないため出品しました。汚れとかはほとんどなく良い状態だと思います。値下げなどの相談がありましたらコメントよろしくお願いします。