ヘッド(HEAD) GRAVITY BACKPACK BKMX

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商品詳細
ヘッド グラビティーシリーズのバックパックラケット 2本収納可シューズ 収納スペースあり外ポケットにはドリンク入れあり小物収納スペースあり購入して1年ほどですが、使用頻度が少ないため出品しました。汚れとかはほとんどなく良い状態だと思います。値下げなどの相談がありましたらコメントよろしくお願いします。
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