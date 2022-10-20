スペイン代表 イニエスタ ユニフォーム

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商品詳細
元スペイン代表のアンドレ・イニエスタ選手のレプリカユニフォームです。背番号6番身幅55cm着丈72cmサイズ表記のプリントにヨレがあります。綺麗な状態ですが、古着です。また海外輸入品ですので、諸事ご理解いただけますと幸いです。縫製やプリンティング含め神経質な方は購入をお控えください。※素人管理のため、よごれやキズ等の見逃しがある場合がございます。採寸も誤差があるかと存じます。ご了承ください。丈···半袖カラー···ブルー種類···レプリカユニフォームサイズ···XL(LL)バルセロナヴィッセル神戸
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