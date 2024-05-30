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新品 ディマリニ 軟式バット VOODOO ヴードゥ 83.5cm 710g平均
商品番号 F81524277271
商品名

新品 ディマリニ 軟式バット VOODOO ヴードゥ 83.5cm 710g平均
ブランド名 ディマリニ
特別価格 税込 4,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用神経質な方はご遠慮下さい。対象:一般軟式■重量:710g■長さ:83.5cm■直径:67mmDeMARINIディマリニ軟式バットVOODOOヴードゥ83.5cm710g平均ビクトリーステージグローバルエリート硬式バット金属バット軟式バットブラックキャノンハイパーマッハエアーVコングローリングスハイパーマッハZETTゼットブラックキャノン5ワニクラッシャー7.軽いエアー軟式硬式バット
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