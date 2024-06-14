リバウンドネット　サッカー　ゴール　網　フットサル　角度調整　1人練習

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同じ物を２つ注文した為、出品致します。色は、写真と違い黒色になります。【特長】リバウンドネットフレームは無段階で角度調節が可能。フレームを地面に固定する為のペグが4つ付属して います【サイズ】幅102cm×72cm×89cm【素材】フレーム：スチールパイプネット：ポリエチレン※サイズには若干の差がございます。【特長】リバウンドネット・バウンドネット・リバウンド・リバウンダー・ネット・サッカー・フットサル・野球・ソフトボール・ソフト・テニス・投球・ネット付き・家庭用・跳ね返り・壁打ち・トレーニング・キック練習・守備・練習・多機能・角度調節・折りたたみ・組立式・ポータブル・持ち運び・コンパクト・ペグ・大人・子供・大人用・子供用・ジュニア用・Jr用・おもちゃ・オモチャ・玩具・屋内・屋外カラー···ブラック