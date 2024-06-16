第105回甲子園専修大学松戸高校応援グッズ

専大松戸高校野球部甲子園出場記念グッズになります。歴史的にも記憶に残る大会の記念にいかがでしょうか？宜しくお願い致します。①95回 選抜大会記念ボール＆バット台座②105回 甲子園出場記念ボール＆ボールケース③応援グッズ ※画像確認①セット=ボールは95回ボールはラップで保護、バットの台座は購入時からビニールがやぶれておりました。②セット＝完全未開封未使用品③セット=タオル、うちわ→未使用、帽子とバトンは応援時に着用、使用しました。※ペット、喫煙はございません。画像確認、コメントでご納得頂けた方のみご購入宜しくお願い致します。#甲子園 #専大松戸 #専松 #Tシャツ#タオルマフラー #巾着袋 #ポーチ #キャップ #メガホン #応援グッズ #東海大甲府 #土浦日大



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