ルースイソンブラ　luzesombra インナー　黒　長袖

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商品詳細
カラー···ブラック丈···長袖ルースイソンブラの長袖インナー（指通しあり）になります。サイズはXL、カラーはブラックです。●状態：新品で購入し着用予定にしてましたが、サイズが合わずに未使用。開封はしてますので未使用に近い商品で出品してます。ご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/stepchild195452.html
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