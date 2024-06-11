埼玉西武ライオンズ サコッシュ 渡邉勇太朗 蒼空

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商品詳細
埼玉西武ライオンズライオンズフェスティバルズ2023蒼空ユニフォームLIONSガチャモバガチャ渡邉投手約17cm×約22cm即購入〇新品未開封。初期傷等ご理解いただける方のご購入をお願いします。野球チーム···埼玉西武ライオンズ
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