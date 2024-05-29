☆ 美品 ☆ ヨネックス エスレーザー 5V ラケット ソフトテニス

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商品詳細
☆美品☆ヨネックス初心者中級者向けエスレーザー5Vラケットソフトテニス前衛用初心者中級者 向け傷や塗装剥がれなどもなく、綺麗な状態です。試打したのみになります。ケースなし元グリ有グリップUL1ストリングトアルソンコアセブン25ポンド※可能な限りお値引きもいたしますので希望金額と一緒にコメントをお願いします。性別···レディースメンズ兼用グリップサイズ···1重量（g）···230〜244.9g
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