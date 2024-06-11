阪神タイガース優勝記念 パインアレ＋shop袋

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商品詳細
24時間以内に発送致します。ネコポスにて発送致します。発送による飴のカケや割れ、高温による飴の溶けはご容赦ください。ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。■商品概要商品名：阪神タイガースパインアレ内容量：パインアメ24粒入（巾着サイズ：約200×200mm）賞味期限：2024年9月
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