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阪神タイガース優勝記念 パインアレ＋shop袋
商品番号 P45304592320
商品名

阪神タイガース優勝記念 パインアレ＋shop袋
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

24時間以内に発送致します。ネコポスにて発送致します。発送による飴のカケや割れ、高温による飴の溶けはご容赦ください。ご理解頂ける方のみご購入お願いいたします。■商品概要商品名：阪神タイガースパインアレ内容量：パインアメ24粒入（巾着サイズ：約200×200mm）賞味期限：2024年9月
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