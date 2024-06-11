ヨネックス GSR 7

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商品詳細
YONEXGSR7UXL1それなりに使用しました。ヘッド周りに使用に伴う傷が散見されますがまだまだ現役でお使いいただけると思います。グリップテープのオーバラップは出品にあたり巻き直しましたので新品です。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome159543.html
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