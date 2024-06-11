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ヨネックス GSR 7
商品番号 Y67519556687
商品名

ヨネックス GSR 7
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXGSR7UXL1それなりに使用しました。ヘッド周りに使用に伴う傷が散見されますがまだまだ現役でお使いいただけると思います。グリップテープのオーバラップは出品にあたり巻き直しましたので新品です。
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