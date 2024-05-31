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商品詳細
本間ゴルフ TR21Xアイアンセット #5〜#11（単品アイアン#5,#11付き）・シャフト：N.S.PRO950GHneo・フレックス：R・グリップ：純正品(バックライン有）本間ゴルフの中空アイアンを試してみたく、9月に新品購入しました。練習場で3回使用しましたが、コースでは未使用なのでほぼ新品同様に状態が良いです。#6〜#10に加え、#5と#11も追加でセットにしてある大変お買い得なセットになっております。ボール痕、マットの細かい刷り傷は中古品になりますのでご了承ください。種類···アイアン利き手···右対象···レディースメンズ兼用
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