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タイトリスト　TSR2ユーティリティ24°
商品番号 S93472329123
商品名

タイトリスト　TSR2ユーティリティ24°
ブランド名 タイトリスト
特別価格 税込 14,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中、閲覧ありがとうございます。TSR2　5番(24°)シャフトはGOSTHYBRIDSグリップはTourVelvet360D1にして使用してましたよく飛びます。中古品になりますので写真でご判断上、お願いいたします。種類...ユーティリティ利き手...右対象...メンズ
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