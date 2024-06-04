デニムトートバッグ 名前入り お散歩バック 名入れ

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☆お名前入れます☆前部分のみ1つ1600円デニムトートバッグサイズ縦20cm横32cmマチ11cm最後のページよりデザインをお選び下さい＊出品しているビタットおしりふきふたのデザインでも大丈夫です＊⭕️ローマ字、ひらがな、カタカナ、数字、漢字、ハングル⚠︎閲覧環境によって実物と色味が多少異なって見えます中は防水生地で出来ているのでランチバッグにも♪愛犬のお散歩やちょっとしたお出かけに丁度いいサイズです♪オムツやポーチおしりふきなどベビーグッズ入れにしたり名前入りなので出産祝いにも♪ハンドメイドにご理解ある方のみお願い致します(^^)＊バッグは既製品になります＊⚠︎プリント部分には直接アイロンはしないで下さい⚠︎アイロンをする場合あて布をしてからお願いします*.アイロンシートステッカーのみもオーダー可能です*.サイズで金額が変わりますのでコメントよりお尋ね下さい➸ステッカー➸屋外耐熱耐久性のあるシートを使用しています。プラスチック製品ガラス製品水筒コップスマホケース車自転車プールバッグなど表面がツルツルした場所に貼って頂けます。➸アイロンシート➸布製品衣服などにアイロンで貼って頂くシートになります。文字のみが残ります。入園グッズ コップ袋 体操着袋 上履き入れ ゴルフバッグなどに♡発送する際に使用方法が書いてある説明書を同封致します。入園入学準備お名前シールアイロンプリントネームタグ名前入り名入れトートバックプレゼント出産祝いデニムバッグおむつポーチプチギフトウエディング引き出物