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1/4ドール　正規品　証明書付き　メイク済みヘッド二種類　メイクなしボディ
商品番号 U61091945129
商品名

1/4ドール　正規品　証明書付き　メイク済みヘッド二種類　メイクなしボディ
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 7,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現在の価格で最終値下げですlegenddollというところで購入した　Doll　Leavesというメーカーのものです。ずっと仕舞い込んでいた為黄変はありません。正規品であることを示す証明書が付属しています。購入した際の商品ページのリンクを下に貼りますので詳しいサイズなどはそちらで確認ください。https://www.legenddoll.com/goods-22730.htmlhttps://www.legenddoll.com/goods-22113.htmlhttps://www.legenddoll.com/goods-22113.htmlスケール···1/4キャストドール　SDドール　スーパードルフィー　BJD
http://narcologia.ru/goods/housekeeper416309.html
http://narcologia.ru/goods/rouge106510.html
http://narcologia.ru/goods/perforce553065.html

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