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良品　小鼓　ハードケースつき　和楽器　太鼓　締太鼓　能　歌舞伎　狂言　伝統芸能
商品番号 S12545180607
商品名

良品　小鼓　ハードケースつき　和楽器　太鼓　締太鼓　能　歌舞伎　狂言　伝統芸能
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 16,674 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ふとサル楽器即購入OKです！お値下げは可能な範囲でご対応したいと考えておりますのでご希望の場合はコメントにて希望金額をお伝え下さい。コメントのやり取り中に他の方にご購入頂いた場合は購入された方を優先致しますのでご了承ください(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)【商品概要】小鼓　和太鼓　【アイテムカテゴリー】打楽器　和楽器　太鼓　締太鼓能　歌舞伎　狂言　伝統芸能【サイズ】直径22cm長さ26cm※素人採寸になりますので若干の誤差はご了承ください。【付属品】専用ハードケース鍵付き【コンディション】こちらの商品は中古品のため使用感、と皮に若干のよれありますが、大きく目立つようなキズや汚れはありません。あくまでも主観になりますので、お写真よくご確認ください。【梱包】プチプチやダンボール・巻ダンボール、ラップなど必要に応じて梱包致します。種類...鼓
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小鼓 | 武蔵野楽器

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