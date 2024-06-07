北欧天然木　木製ロフトベッド　ナチュラル　すのこベッド　ロータイプ

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北欧天然木のパイン材を使用した、ロータイプのロフトベッドになります。色はナチュラルになります。ネットで購入し、自分たちで組み立てましたが数日しか使用しておらず新品に近い状態かと思います。ただ、一度人の手に渡っておりますので、ご理解ある方のみご購入いただけるとありがたいです。現在は組み立てしやすいところまで解体しております。ロータイプのロフトベッドになるので、あまり高さが気になることもありません。すのこなので、通気性もよくベッド下に収納スペースが確保できます。枕もとには、スライドコンセントが2口ある棚があります。一般的なシングルサイズになるので大人もゆったりと寝れます。静止耐荷重は150kgなので、安心です。サイズは写真の画像をご確認下さい。現在、1台のみの出品ですが、ご希望であればもう1台ありますので同時購入の場合はお値引きさせていただきます。ご希望の方はお知らせ下さい。大型になりますので、お引き渡しに限らせていただきます。大阪府北部、京都府南部ある程度は移動できます。※写真に写ってる布団は付属しません。ベッドのみになります。ペット、喫煙者はおりません。素材···木製高さ···ロータイプ（130cm未満）