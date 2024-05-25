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unico ALBERO(アルベロ) オットマン【送料込】
商品番号 V22669359101
商品名

unico ALBERO(アルベロ) オットマン【送料込】
ブランド名 ウニコ
特別価格 税込 5,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当方女性一人暮らし、ペット、子供、喫煙なしです。ソファは別で出品しています。目立つ傷等ございませんが、中古品なので神経質な方はお控えください。詳細情報商品コードU13410122003108Z0007サイズW630×D420×H390(mm)カラーカバー：DGY-K123ダークグレー脚部：ウォールナットカラー材質カバー：アクリル座面：ウレタンフォームフレーム：アッシュ突板/ウレタン樹脂塗装脚部：バーチ/ラッカー塗装備考付属：脚部フェルトカバーリング：ドライクリーニング可注意事項天然木のため、材を切り出す場所により木目、節、材自体の濃淡などが異なります。そのため、家具の色味には個体差がでます。本体価格￥24,000(税込￥26,400)ウニコ
http://narcologia.ru/goods/unusable274574.html
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