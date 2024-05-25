- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- ソファ/ソファベッド
- >
- オットマン
- >
- unico ALBERO(アルベロ) オットマン【送料込】
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
当方女性一人暮らし、ペット、子供、喫煙なしです。ソファは別で出品しています。目立つ傷等ございませんが、中古品なので神経質な方はお控えください。詳細情報商品コードU13410122003108Z0007サイズW630×D420×H390(mm)カラーカバー：DGY-K123ダークグレー脚部：ウォールナットカラー材質カバー：アクリル座面：ウレタンフォームフレーム：アッシュ突板/ウレタン樹脂塗装脚部：バーチ/ラッカー塗装備考付属：脚部フェルトカバーリング：ドライクリーニング可注意事項天然木のため、材を切り出す場所により木目、節、材自体の濃淡などが異なります。そのため、家具の色味には個体差がでます。本体価格￥24,000(税込￥26,400)ウニコ
http://narcologia.ru/goods/unusable274574.html
http://narcologia.ru/goods/injure530767.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation534421.html
http://narcologia.ru/goods/unusable274574.html
http://narcologia.ru/goods/injure530767.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation534421.html
ALBERO(アルベロ) カバーリングオットマン チークカラー
ALBERO(アルベロ) カバーリングオットマン チークカラー | ソファ ...
ALBERO(アルベロ) カバーリングオットマン チークカラー | ソファ ...
ALBERO(アルベロ) カバーリングオットマン チークカラー
ペット対応生地】 ALBERO(アルベロ) カバーリングオットマン チーク ...
ウニコ unico アルベロ ALBERO オットマン スツール ソファ カバー ...
ALBERO(アルベロ) カバーリングオットマン チークカラー | ソファ ...
ウニコ unico アルベロ ALBERO PVC レザー オットマン スツール チーク ...
unico(ウニコ) ALBERO(アルベロ)シリーズ オットマンです！コンパクト ...
unico(ウニコ) ALBERO(アルベロ)シリーズ オットマンです！コンパクト ...
ウニコ unico アルベロ ALBERO 2シーター & オットマン カバーリング ...
☆unico ALBERO☆オットマン・送料込み☆ culto.pro
ウニコ unico アルベロ ALBERO シリーズ カバーリング ソファ 2 ...