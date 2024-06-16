ベッド シングルベッドパイプベッド 一人暮らしコンセント付き 子供部屋 ホワイト

サイズ外寸：幅102×長さ204×高さ65.5cmベッド部内寸：97×195cm（マットレス厚10cmオススメ）支柱の太さ：直径5cm重量：約20kg耐荷重：約150kg素材：スチール（塗装仕上げ）お客様組み立て（約90分）2人以上で組み立てを行う最初は緩くネジを締め、全体が完成後、しっかりと締めて固定する飽きのこないシンプルなデザイン。※こちらの商品はお客様組み立てとなります。point1充実機能の宮棚目覚まし時計やメガネなどが置ける便利な宮棚付きコンセントを使って携帯の充電もできますpoint2しっかり支える耐荷重150kg力強い安定性を支える3つのヒミツ！安心設計1直径5cmの極太支柱耐震性抜群支柱の直径は5cmとなっており、横揺れに強い頑丈な造りとなっています！4本の支柱はしっかりと組み合わせた後、ビスで固定。頑丈設計で耐震機能を強化し、安定感を保ちます。耐震機能を施した極太パイプ直径約5ｃｍ安心設計2結合部もガッチリ！安心・安全の強度！結合部はしっかり連結できるように加工しているので、外れたり折れたりすることはありません！point4床下収納スペース便利な収納スペースはシーズンオフの洋服やボックスなど収納するのに最適。スーツケースやラグ、掃除機など...場所を取る物もベッド下に収納OKpoint5205cmのロングサイズ女性でも男性でもゆったりとくつろげますpoint6ベッド下に手が届きやすい掃除がしやすくいつも清潔DetailPoint通気性もバッチリで年中快適寝台は通気性が高いフレーム床。梅雨時期や結露など、湿気がたまりやすい場所の通気性を確保します。快適にお使いいただけます。傷防止クッションベッド脚には、床面に傷がつきにくいクッション付き！パウダー塗装フレームはパウダーコート塗装を施しました。紫外線による色褪せがしにくく、さらに锖にくいのが特徴です。checkpointお客様で組み立てていただく商品です2人以上で組み立てを行う最初は緩くネジを締め、全体が完成後、しっかりと締めて固定する付属工具とお手持ちのプラスドライバーで組み立てお願います。時間の目安は大人2名以上で約120分です。



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