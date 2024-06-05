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- [★ランダムシール付]オリジン弁当×美少女戦士セーラームーン オリジナルプレート
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商品詳細
オリジン弁当とセーラームーンのコラボキャンペーン美濃焼プレートです。撮影用に開封しましたが未使用です。また、同じくコラボキャンペーンのシールをおまけでつけてます。(おまけのシールはランダムで、内容確認のため１度開封しています。お選びいただけませんのでご了承ください。)#セーラームーン#オリジン#キャラクタープレート#美濃焼お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ)、皿/プレート素材...陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド...美濃焼皿/プレート形状...丸
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http://narcologia.ru/goods/sci-fi982147.html
http://narcologia.ru/goods/procurement691133.html
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