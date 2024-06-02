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- アンティーク お皿 2つペア フランス製 セラミック
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商品詳細
アンティークマーケットで購入したお皿2つセットを出品します。デザインと色が珍しいです。MadeinFrance(フランス製)汚れがないですが、一枚には傷があります。(写真をご参考ください。まだまだ使えるが、取り扱い注意です。
http://narcologia.ru/goods/encourage343172.html
http://narcologia.ru/goods/choice40285.html
http://narcologia.ru/goods/response653242.html
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