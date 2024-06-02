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アンティーク　お皿　2つペア　フランス製　セラミック
商品番号 U85443961932
商品名

アンティーク　お皿　2つペア　フランス製　セラミック
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティークマーケットで購入したお皿2つセットを出品します。デザインと色が珍しいです。MadeinFrance(フランス製)汚れがないですが、一枚には傷があります。(写真をご参考ください。まだまだ使えるが、取り扱い注意です。
http://narcologia.ru/goods/encourage343172.html
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