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送料込　手すり付きの椅子　みどり
商品番号 O59067017851
商品名

送料込　手すり付きの椅子　みどり
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デイサービスで使用していました。座るところはビニール性です一脚のお値段で５脚ありますご質問、ご相談などお気軽にどうぞ。
http://narcologia.ru/goods/reboot941436.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney943549.html
http://narcologia.ru/goods/calling112450.html

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