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商品詳細
デイサービスで使用していました。座るところはビニール性です一脚のお値段で５脚ありますご質問、ご相談などお気軽にどうぞ。
http://narcologia.ru/goods/reboot941436.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney943549.html
http://narcologia.ru/goods/calling112450.html
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送料込 手すり付きの椅子 みどり
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