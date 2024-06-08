コンパクトな横長デスク[パソコン・テレワーク・勉強机]



高性能な使い心地 日本製システムテレワークシリーズデスク 伸縮式 (ハイタイプ)



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L字デスク（幅140/200cm・奥行40cm・コンパクト・スリム・コーナー ...



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商品詳細 / 友澤木工株式会社



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奥行きがコンパクトなパイプデスクです。脚は艶のないマットなブラックスチール。天板はシート仕様なので、お手入れが簡単です！ガタつき防止のアジャスター付。■商品サイズ約幅1200×奥行450×高さ747mm■重量・耐荷重：本体重量：約14.5kg耐荷重：40kg■素材：合成樹脂化粧パーティクルボード（メラミン加工）特徴···要組立、脚先アジャスターありテイスト···洋風利用人数···1人向け天板の形状···角型......................................................................◆ご注意下さいたのメル便で発送します。集荷のタイミングもありますので、発送までお時間いただきます。※基本的に発送は土日のみになります。お急ぎの方はご希望に添えない可能性が高いです。また、脚の部分は分解して発送しますので、到着後は組み立てて頂く必要がございます。※※プラスドライバーをご用意下さい※※組み立て方の説明書はありません。予めご了承の上ご購入をお願いいたします。※プロフィールを必ずご確認いただきご理解の上で、ご購入やコメントをお願いいたします。......................................................................#テレワーク#勉強机 #一人暮らし #書斎#ウォルナット #省スペース